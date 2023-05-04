У квітні 3200 російських військових висловили бажання здатись у полон через "Хочу жить"
За минулий місяць проєкт "Хочу жить" отримав 3200 звернень від російських військових, які бажають здатись у полон
Про це інформує в Military Media Center представник державного проєкту, який допомагає російським та білоруським військовим здатись у полон "Хочу жить" Віталій Матвієнко.
"За квітень ми отримали на 10% більше звернень, ніж за березень 2023 року. Це 3200 звернень", - заявив військовий.
Матвієнко розповів, що за час діяльності проєкту надійшло понад 16 тисяч звернень, а сайт відвідали понад 36 мільйонів людей, із них 32 мільйони – з території Росії.
За даними соціологічного опитування 40% опитаних російських військових сказали, що добровільно здались у полон.
Дослідження проводилось у квітні цього року, в ньому добровільно взяли участь 400 військовополонених.
- За результатами першого соціологічного опитування, проведеного Координаційним штабом, 55% російських військовополонених не задоволені якістю зброї, якою їх забезпечує армія РФ.
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