Дев'ятирічний хлопчик помер внаслідок тисняви на концерті Astroworld, загалом загинули 10 людей

Про це повідомляє BBC.



Дев'ятирічний Езра Блаунт став десятою і наймолодшою жертвою інциденту на фестивалі Astroworld у Х'юстоні, штат Техас.



Смерть хлопчика підтвердив 14 листопада адвокат його родини. Батько Езри, який був з ним на концерті, розповідає, що втратив свідомість, коли почалася тиснява, та загубив сина. Пізніше Езру знайшли з тяжкими пораненнями.



Мер Х'юстона Сильвестр Тернер заявив, що його засмутила звістка про смерть Езри.

5 листопада на концерті репера Тревіса Скотта сталася тиснява після того, як репер вийшов на сцену - людей притиснуло до сцени, почалася паніка. У день інциденту загинуло восьмеро, десятки людей отримали поранення.

Зазначається, що Тревіс Скотт продовжував виступати ще 40 хвилин після того, як людей притиснуло до сцени.Репер попросив постраждалих звертатися до нього, щоб він зміг висловити свої співчуття та допомогти жертвам.Загалом на фестивалі було 50 тис. відвідувачів. Загиблим було від 9 до 27 років.