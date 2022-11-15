Дев'ятий пакет антиросійський санкцій можуть узгодити до Різдва, - Йозвяк

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк в прямому ефірі Еспресо.

Він зазначив, що попри те, що існують кілька країн-членів ЄС, які не хочуть запроваджувати нові антиросійські санкції, більшість держав ЄС усе прагнуть продовження санкційного процесу. Тому, на думку Йозвяка, новий пакет санкцій проти Росії можуть узгодити вже до Різдва.

"Наразі повного консенсусу щодо цього немає. Тому дев’ятий пакет санкцій готують. Я думаю, його можуть узгодити вже до Різдва. Але при цьому потрібно докладати більше зусиль для того, щоби переконати всіх погодитися", - наголосив Йозвяк.

14 листопада українські дипломати та наші міжнародні партнери зробили відразу декілька важливих кроків у напрямку допомоги Україні. Зокрема погодили резолюцію щодо репарацій від РФ.