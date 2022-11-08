Дев'ятьом суддям-зрадникам з АР Криму "світить" до 15 років тюрми з конфіскацією майна, - розслідування завершено
Державне бюро розслідувань завершило спеціальне досудове розслідування та направило обвинувальні акти до суду. Проте наразі зрадники продовжують працювати на окупантів
Про це повідомило Державне бюро розслідувань
У жовтні Державне бюро розслідувань завершило спеціальне досудове розслідування стосовно 9 суддів Апеляційного суду і місцевих судів та 2 правоохоронців з Криму за фактом державної зради та направило обвинувальні акти до суду.
Йдеться про те, що після тимчасової анексії Росією АР Крим, зловмисники почали працювати у незаконно створених окупантами судах, прокуратурах та правоохоронних органах агресора. Наразі зрадники продовжують працювати на окупантів, але обвинувачуються у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
Розслідування провадилось в межах системної роботи з притягнення до відповідальності суддів, прокурорів та правоохоронців з Автономної Республіки Крим, які у 2014 році перейшли на бік ворога.
Як стверджують в ДБР, його працівники від початку 2022 року завершили спеціальне досудове розслідування діяльності 50 кримських суддів, 6 прокурорів та 2 поліціантів
- Державне бюро розслідувань викрило злочинну схему чиновників, які на Дніпропетровщині збували гуманітарну допомогу
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 38.93Продаж 39.97
- Актуальне
- Важливе