Про це повідомило Державне бюро розслідувань

У жовтні Державне бюро розслідувань завершило спеціальне досудове розслідування стосовно 9 суддів Апеляційного суду і місцевих судів та 2 правоохоронців з Криму за фактом державної зради та направило обвинувальні акти до суду.

Йдеться про те, що після тимчасової анексії Росією АР Крим, зловмисники почали працювати у незаконно створених окупантами судах, прокуратурах та правоохоронних органах агресора. Наразі зрадники продовжують працювати на окупантів, але обвинувачуються у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Розслідування провадилось в межах системної роботи з притягнення до відповідальності суддів, прокурорів та правоохоронців з Автономної Республіки Крим, які у 2014 році перейшли на бік ворога.

Як стверджують в ДБР, його працівники від початку 2022 року завершили спеціальне досудове розслідування діяльності 50 кримських суддів, 6 прокурорів та 2 поліціантів

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