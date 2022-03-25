Деякі категорії дітей, котрі виїхали з України через війну, мають стати на консульський облік, - Офіс президента

Про це йдеться в телеґрам-каналі Офісу президента.



Обов'язково ставити на консульський облік необхідно дітей, які до виїзду постійно жили в закладі для дітей; були влаштовані до сімей патронатних вихователів; передані під опіку, піклування, влаштовані до прийомних родин або дитбудинків сімейного типу; діти, які виїхали за кордон у супроводі одного з батьків (без згоди іншого), бабусі, дідуся, брата, сестри, брата, мачухи, вітчима чи інших осіб, уповноважених тільки одним із батьків.



Взяття на облік необхідне для координації надання допомоги дітям і дорослим, котрі їх супроводжують. До консульства чи посольства потрібно звернутися протягом одного робочого дня після прибуття до остаточного пункту призначення. В Офісі президента радять одразу повідомити дипвідомство про прибуття й за першої можливості подати документи.



Необхідно знайти посольство чи консульство України, засобами електронного зв'язку повідомити дані дитини (ПІБ, дату народження, навчальний заклад в Україні, адресу проживання за кордоном, відомості людини, яка супроводжує, статус, контакти), ознайомитися з інформацією на сайті чи у фейсбуці консульства, дізнатися час прийому й чи передбачений запис, записатися на прийом і прибути до консульства з необхідними документами.



Консульський облік ведуть закордонні дипустанови України. Знайти потрібне посольство чи консульство можна на сайті МЗС.



Про зміну місця перебування дитини також необхідно повідомити в посольство чи консульство та знову поставити її на облік, якщо адреса належить до консульского округу іншої закордонної дипустанови України.



Для постановки на облік потрібно мати фото 35 х 45 мм, закордонний паспорт дитини, український паспорт, свідоцтво про народження або витяг із РАЦСу, документ, виданий іноземними органами, про підтвердження перебування й адреси дитини в певній країні, оригінал українського чи закордонного паспорта людини, яка супроводжує дитину, документи про підтвердження супроводу та представництво інтересів дитини за кордоном.

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