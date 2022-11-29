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Головна війна з Росією Деякі країни мають потрібну зброю, але не планують продавати її Україні в достатній кількості, - Кулеба

Деякі країни мають потрібну зброю, але не планують продавати її Україні в достатній кількості, - Кулеба

29 листопада, 2022 вiвторок
11:35
війна з Росією Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що є країни, які мають потрібну зброю, проте не збираються продавати її Україні в достатній кількості з політичних міркувань

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Politico.

"Ми повинні дивитися в очі одному факту: у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які не збираються продавати це в достатній кількості з політичних міркувань", - зазначив Кулеба.

За його словами, замість того, що витрачати час на спроби переконати ці країни в продажі зброї, треба вже запустити виробництво. Це допоможе уникнути залежності "від примх третіх країн, у яких є речі в запасах, але які не бажають ними ділитися". Він відзначив, що посадовцям нині треба бути реалістами та менше покладатися на непостійних партнерів.

Також міністр закордонних справ закликав країни НАТО "вже сьогодні почати виробництво необхідної зброї", без якої Україна не виграє так просто. Зокрема Кулеба зазначив, що Україні нині потрібні системи ППО, танки та виробничі лінії.

Крім того, Кулеба відкрито сказав про зміни, які хотів би бачити в ухвалених Заходом рішеннях стосовно підтримки України. Водночас він привітав уже наявний внесок у підтримку Києва.

"Ми втратили надто багато часу - і надто багато життів, і надто багато квадратних кілометрів нашої землі. Тому я думаю - я сподіваюся - що мудрість переможе, що все треба робити вчасно, а не чекати, коли розгорнеться чергова трагедія, щоб хтось зміг подолати психологічні бар’єри прийняття того чи іншого рішення щодо Україна", - наголосив Кулеба.

Також міністр закордонних справ прокоментував повідомлення про тиск від партнерів щодо переговорів з РФ.

"Я б не сказав, що його не існує, але він не прийняв форми навіть м’якого тиску… Я б назвав це просто обговоренням того, що буде далі, як ми збираємося впоратися з цим разом", - зауважив Кулеба.

  • 29 листопада стало відомо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вкотре закликав Німеччину надати Україні ЗРК Patriot.

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НАТО
Дмитро Кулеба
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