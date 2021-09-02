ДФС закрила двадцять нелегальних казино у Києві

Про це у Facebook повідомила пресслужба ДФС.



Згідно з повідомленням, співробітники ДФС у Києві викрили та припинили незаконну діяльність двадцяти гральних закладів.



Зазначається, що підпільні казино були замасковані під різноманітні об'єкти та діяли майже в усіх районах Києва. В окремих випадках правоохоронці залучали працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для отримання доступу до приміщень.



У результаті проведених обшуків правоохоронці виявили понад 510 комплектів комп'ютерної техніки, за допомогою якої надавалися незаконні послуги, мережеве обладнання для доступу до інтернету, гральні картки різних номіналів, а також грошові кошти в національній та іноземній валютах на загальну суму понад 530 тис. грн.



У пресслужбі зазначили, що незаконна діяльність близько ста підпільних гральних закладів на території Києва призводить до фактичного ненадходження до бюджету щонайменше 1,2 млрд грн щорічно. Крім того, до бюджету також не сплачуються податки з виграшів та призів, передбачені законодавством України.

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