"Діалог про дві держави": Боррель анонсував візит до Ізраїлю та країн Близького Сходу

Про це він написав у соцмережі Х (Тwitter).

Зазначається, що Боррель планує візит до Ізраїлю, Палестини, Бахрейну, Саудівської Аравії, Катару та Йорданії.

За його словами, мета поїздки полягає в обговоренні гуманітарного доступу, допомоги та політичних питань з регіональними лідерами.

"Нам потрібен політичний горизонт у напрямі до рішення з двома державами (ізраїльського і палестинського народів, - ред.). Цього можна досягти лише шляхом діалогу", - зазначив Боррель.