"Діалог про дві держави": Боррель анонсував візит до Ізраїлю та країн Близького Сходу
У вівторок, 13 листопада, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня здійснить поїздку країнами Близького Сходу для пошуку "політичного горизонту" у розв’язанні ізраїльсько-палестинського конфлікту
Про це він написав у соцмережі Х (Тwitter).
Зазначається, що Боррель планує візит до Ізраїлю, Палестини, Бахрейну, Саудівської Аравії, Катару та Йорданії.
За його словами, мета поїздки полягає в обговоренні гуманітарного доступу, допомоги та політичних питань з регіональними лідерами.
"Нам потрібен політичний горизонт у напрямі до рішення з двома державами (ізраїльського і палестинського народів, - ред.). Цього можна досягти лише шляхом діалогу", - зазначив Боррель.
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