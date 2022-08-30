Дії ЗСУ на Півдні України є передумовою до великого оточення або втечі росіян, - генерал Маломуж

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Масштабні контрнаступальні операції Збройних сил України можуть бути проведені й на інших напрямках, окрім Херсонщини. Плануванням таких операцій займається вище військове керівництво держави. Ми не можемо про них говорити. Однак, якщо брати до прикладу дії ЗСУ на Херсонщині, то контрнаступальні дії можуть включати удари по штабах, логістичним шляхам, командним пунктам та складам з боєприпасами росіян. Саме такі дії ЗСУ можуть призвести до того, що російські війська будуть змушені втікати або будуть оточені. Дії ЗСУ є передумовою до великого відступу російської армії", - пояснив Маломуж

Генерал вважає, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині є початком великого наступу української армії на всіх напрямках фронту

"Звільнення Херсонщини стане великим стратегічним провалом Росії, який призведе до відступу російської армії з усіх тимчасово окупованих територій. Оскільки великий провал на одному з напрямків фронту призводить до відповідної реакції на інших напрямках. Немотивовані йти в наступ військові РФ постануть перед вибором – вмерти або відступити з української землі", - додав він.

29 серпня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України.

Пізніше телеканал CNN повідомив, що українські військові звільнили від російських загарбників чотири села неподалік Херсона.

За неофіційними даними 29 серпня Збройні сили України за першу добу контрнаступу в Херсонській області звільнили п'ять населених пунктів

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