ЗСУ звільнили чотири села під Херсоном, - CNN

Про це повідомляє CNN.

"Операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу", - твердить джерело телеканалу у ЗСУ.

За його словами, основний напрямок наступу був на Правдине. Українські воїни вдарили по ворожій піхоті з "ДНР" і "ЛНР", все завершилося втечею бандформувань та російського десанту.

"Зараз ми звільнили чотири села. Їхня перша лінія оборони була прорвана в трьох місцях", – сказав військовий і уточнив, що звільнено Нову Дмитрівку, Архангельське, Томіну Балку та Правдине.

"Ми побачимо, як воно піде далі. Наша ціль – Херсон", – повідомило джерело.

Під вечір 29 серпня ЗСУ у Херсоні уразили баржі біля Антонівського мосту.