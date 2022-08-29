Про це інформує Суспільне з посиланням на депутата облради Сергій Хлань.

Біля Антонівського мосту у Херсоні баржі, з яких російські окупанти будували понтонну переправу, зазнали пошкоджень.

"Офіційно ще не підтвердили наші Збройні сили, але місцеві жителі повідомляли та давали фотографію про влучання мені особисто. І казали, що було влучання саме туди", - сказав Хлань.

Крім того, у місцевих пабліках теж підтверджують цю інформацію.

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав російських окупантів залишити Херсон після нового удару по мосту через Дніпро.

23 серпня ЗСУ підтвердили, що завдали чергового удару по Антонівському мосту.

29 серпня експерт Defense Express Киричевський в ефірі Еспресо заявив, що прорив першої лінії оборони на Херсонщині став для росіян неприємним сюрпризом.

Уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що цієї ночі Збройні сили України знищили кілька російських систем С-300, з яких окупанти обстрілювали Миколаїв.

У мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова

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