Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

В ISW звертають увагу, що російські та західні джерела стверджували, що за першу добу контрнаступу на Херсонщині українські війська звільнили п'ять населених пунктів.

Зокрема, за даними американського телеканалу CNN, ЗСУ звільнили Правдине (за 34 км на північний захід від Херсона), Новодмитрівку та Томину Балку (обидва приблизно за 23 км на захід від Херсона). Джерело CNN також заявило, що українські війська відбили Архангельське на східному березі річки Інгулець, на південь від межі Херсонської та Дніпропетровської областей.

ISW підкреслює, що не може перевірити дані CNN. Також американські експерти звертають увагу, що в ЗСУ на момент публікації не повідомляли про звільнення жодного населеного пункту.

Проте, український офіційний звіт про відхід 109-го полку, який діє на північному заході Херсонської області, може свідчити про те, що українці переправилися через Інгулець в Архангельське.

Також в ISW зазначили, що декілька російських військових блогерів повідомили, що українські війська просунулися на 6 км від свого плацдарму над річкою Інгулець.

29 серпня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України.

Пізніше телеканал CNN повідомив, що українські військові звільнили від російських загарбників чотири села неподалік Херсона.

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