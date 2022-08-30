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ЗСУ за першу добу контрнаступу на Херсонщині могли звільнити п'ять населених пунктів, - ISW

30 серпня, 2022 вiвторок
07:17
війна з Росією ЗСУ воїн кордон

За неофіційними даними Збройні сили України за першу добу контрнаступу в Херсонській області звільнили п'ять населених пунктів

Про це повідомляє Інститут вивчення війни

В ISW звертають увагу, що російські та західні джерела стверджували, що за першу добу контрнаступу на Херсонщині українські війська звільнили п'ять населених пунктів. 

Зокрема, за даними американського телеканалу CNN, ЗСУ звільнили Правдине (за 34 км на північний захід від Херсона), Новодмитрівку та Томину Балку (обидва приблизно за 23 км на захід від Херсона). Джерело CNN також заявило, що українські війська відбили Архангельське на східному березі річки Інгулець, на південь від межі Херсонської та Дніпропетровської областей. 

ISW підкреслює, що не може перевірити дані CNN. Також американські експерти звертають увагу, що в ЗСУ на момент публікації не повідомляли про звільнення жодного населеного пункту. 

Проте, український офіційний звіт про відхід 109-го полку, який діє на північному заході Херсонської області, може свідчити про те, що українці переправилися через Інгулець в Архангельське. 

Також в ISW зазначили, що декілька російських військових блогерів повідомили, що українські війська просунулися на 6 км від свого плацдарму над річкою Інгулець.

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російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Дніпропетровщина
окуповані території
Військові новини
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