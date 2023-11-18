"Ділили російську спадщину": Піонтковський про зустріч Байдена та Сі
Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що однією з тем на зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна була російська спадщина після поразки у війні та доля ядерної зброї Росії
Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"
"Я гадаю, що одним із питань, які обговорювались у Сан-Франциско впродовж чотирьох годин, була російська спадщина: як вони ділитимуть російську спадщину. На мій погляд, оце повне самознищення Сі – це позитивний результат для Байдена, для США", - вважає Піонтковський.
Політолог зауважив, що в США дуже переймаються долею російської ядерної зброї.
"США не надто надихає перспектива повного перетворення всієї Росії на повний сировинний придаток Китаю, ще доля ядерної зброї російської цікавить. Я гадаю, одне з таких довгострокових питань обговорювалося на зустріч", - підсумував він.
- 14 листопада Сі Цзіньпінь уперше за 6 років прибув до США.
- У середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілись у Каліфорнії на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
- Детальніше про зустріч Сі Цзіньпіна і Джо Байдена 15 листопада читайте у підсумку від Еспресо.
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