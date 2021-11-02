"Динамо" - "Барселона": екстренер киян дав несподіваний прогноз на матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє "Команда 1".

За його словами "Барселона" суттєво змінилася після втрати влітку свого багаторічного лідера аргентинця Ліонеля Мессі, який перейшов до французького ПСЖ.

"Каталонська команда дуже змінилася після втрати Мессі. Хоча, пригадується, у "Барселони" були такі поєдинки, на які вона приїжджала без багатьох основних футболістів, проте своє брала. Відомо, що Агуеро та Піке не зіграють проти "Динамо". Щодо відсутності Агуеро, думаю, не варто особливо радіти, адже він довго був травмований, зіграв мало, і на нього в "Барселоні" зараз ставку не роблять. А ось Піке – серйозна втрата каталонців", - сказав Буряк.

Він висловив переконання, що нинішня "Барселона" не виглядає для "Динамо" непереможною командою.

"Доведеться відштовхуватися від того, що "Динамо" потрібна лише перемога. У матчі з "Барселоною" у тактичному плані необхідно діяти гнучко, комбіновано. Можна і пресингувати, і Фаті із Депаєм закрити. Важко вгадати результат, але, вважаю, що ця "Барселона" по зубах "Динамо". Я хотів би зараз заснути та прокинутися в середу вранці, дізнавшись, що кияни перемогли, але доведеться похвилюватися у вівторок, нічого не вдієш", – розповів Буряк, який виступав за "Динамо" з 1973 до 1984 року та разом з киянами став володарем Кубка кубків та Суперкубка УЄФА 1975 року. У 2003 - 2004 роках очолював збірну України, у 2015 році тренував "Динамо".

Матч "Динамо" - "Барселона" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.