Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", у киян точно не зіграють травмовані нападники Артем Бєсєдін та Владислав Кулач, а також захисники Денис Попов та Віталій Миколенко.



У "Барселони" гру точно пропустять травмовані захисники Мусса Ваге, Жерар Піке, півзахисник Серхі Роберто, нападники Мартін Брейтуейт та Серхіо Агуеро, який має проблеми із серцем. Під питанням участь у матчі захисника Рональда Араухо,півзахисників Педрі та Френкі де Йонга, а також нападників Усмана Дембеле та Ансу Фаті.



"Динамо" зустрінеться з "Барселоною" у Києві. Після першого кола команда Луческу з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній таблиці групи E. Каталонці мають 3 пункти та йдуть третіми. Лідирує німецька "Баварія" з 9 балами, португальська "Бенфіка" набрала 4 очка та займає другу позицію.



Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00. Пряма трансляція на медіасервісі Megogo.



Ліга чемпіонів



4-й тур



2 листопада



"Динамо" (Україна) - "Барселона" (Іспанія)



Київ, стадіон "НСК Олімпійський"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на Megogo



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу





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