"Барселона" оголосила ім'я тренера, який виведе її на матч ЛЧ з "Динамо"
Іспанський футбольний клуб "Барселона" призначив виконувачем обов'язків головного тренера Серхі Бархуана
Про це повідомляє "Барселона" у twitter.
Серхі Бархуан, який очолює молодіжку каталонців, тимчасово обійме посаду в першій команді, поки "Барселона" шукає нового головного тренера після відставки нідерландця Рональда Кумана.
49-річний Серхі Бархуан грав за "Барселону" з 1992 до 2002 року.
58-річний Рональд Куман очолював "Барселону" з 2020 року та залишив заради клубу збірну Нідерландів, яку вивів до фінальної частини Євро-2020. Минулого сезону під його керівництвом каталонська команда виграла Кубок Іспанії, фінішувала третьою в чемпіонаті країни та вилетіла у 1/8 фіналу з Ліги чемпіонів.
"Барселона" є суперником "Динамо" на груповому раунді нинішньої ЛЧ, проти іспанців кияни зіграють 2 листопада вдома наступний матч у турнірі.
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.
- Пізніше з'ясувалося, що "Барселона" заплатить Рональду Куману за дострокове розірвання контракту 12 млн євро.
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