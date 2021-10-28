"Барселона" оголосила ім'я тренера, який виведе її на матч ЛЧ з "Динамо"

Про це повідомляє "Барселона" у twitter.

Серхі Бархуан, який очолює молодіжку каталонців, тимчасово обійме посаду в першій команді, поки "Барселона" шукає нового головного тренера після відставки нідерландця Рональда Кумана.

49-річний Серхі Бархуан грав за "Барселону" з 1992 до 2002 року.

58-річний Рональд Куман очолював "Барселону" з 2020 року та залишив заради клубу збірну Нідерландів, яку вивів до фінальної частини Євро-2020. Минулого сезону під його керівництвом каталонська команда виграла Кубок Іспанії, фінішувала третьою в чемпіонаті країни та вилетіла у 1/8 фіналу з Ліги чемпіонів.

"Барселона" є суперником "Динамо" на груповому раунді нинішньої ЛЧ, проти іспанців кияни зіграють 2 листопада вдома наступний матч у турнірі.



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