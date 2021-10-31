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Головна Спорт "Динамо" втратило ключового футболіста перед матчем ЛЧ з "Барселоною"

"Динамо" втратило ключового футболіста перед матчем ЛЧ з "Барселоною"

31 жовтня, 2021 неділя
12:52
Спорт Тарас Степаненко (на передньому плані) та Віталій Миколенко

Захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить матч Ліги чемпіонів проти іспанської "Барселони"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо"

За словами головного тренера київського клубу Мірчі Луческу, лівий оборонець вибув через травму щонайменше на два тижні. 

"На жаль, Миколенко буде щонайменше два тижні відсутній через травму. Виходячи з подій на полі, я хотів подивитися, хто ще може зіграти на його позиції, якщо раптом Караваєв не зможе чи втомиться", - сказав тренер після гри чемпіонату України проти "Маріуполя" (3:1), в якому він використовував на лівому фланзі оборони номінального центрального захисника Артема Шабанова. 

"Динамо" зустрінеться з "Барселоною" 2 листопада у Києві. Після першого кола команда луческу з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній таблиці групи E. Каталонці мають 3 пункти та йдуть третіми. Лідирує німецька "Баварія" з 9 балами, португальська "Бенфіка" набрала 4 очка та займає другу позицію. 

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футбол
Динамо
Ліга чемпіонів
Барселона
Мірча Луческу
Віталій Миколенко
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