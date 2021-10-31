"Динамо" втратило ключового футболіста перед матчем ЛЧ з "Барселоною"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами головного тренера київського клубу Мірчі Луческу, лівий оборонець вибув через травму щонайменше на два тижні.

"На жаль, Миколенко буде щонайменше два тижні відсутній через травму. Виходячи з подій на полі, я хотів подивитися, хто ще може зіграти на його позиції, якщо раптом Караваєв не зможе чи втомиться", - сказав тренер після гри чемпіонату України проти "Маріуполя" (3:1), в якому він використовував на лівому фланзі оборони номінального центрального захисника Артема Шабанова.

"Динамо" зустрінеться з "Барселоною" 2 листопада у Києві. Після першого кола команда луческу з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній таблиці групи E. Каталонці мають 3 пункти та йдуть третіми. Лідирує німецька "Баварія" з 9 балами, португальська "Бенфіка" набрала 4 очка та займає другу позицію.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb