"Динамо" дізналось суперників у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Жеребкування відбулось у Стамбулі (Туреччина).



Ліга чемпіонів



Група E



1. "Баварія" (Німеччина)



2. "Барселона" (Іспанія)



3. "Бенфіка" (Португалія)



4. "Динамо" (Україна)



На груповому етапі зіграють 32 клуби, які при жеребкуванні були розподілені на чотири кошики. В перший потрапили чинні переможці ЛЧ і Ліги Європи, а також чемпіони шести країн - лідерів рейтингу УЄФА. У решті кошиків команди були розподілені згідно з їхнім особистим рейтингом.



У одній групі не могли зіграти клуби з однієї країни, також при жеребкуванні були розведені представники України та Росії.

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???????? Bayern

???????? Barcelona

???????? Benfica

???????? Dynamo Kyiv#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

Нагадаємо, 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

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