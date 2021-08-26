"Динамо" дізналось суперників у Лізі чемпіонів
У груповому етапі Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти іспанської "Барселони", німецької "Баварії" та португальської "Бенфіки"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жеребкування відбулось у Стамбулі (Туреччина).
Ліга чемпіонів
Група E
1. "Баварія" (Німеччина)
2. "Барселона" (Іспанія)
3. "Бенфіка" (Португалія)
4. "Динамо" (Україна)
На груповому етапі зіграють 32 клуби, які при жеребкуванні були розподілені на чотири кошики. В перший потрапили чинні переможці ЛЧ і Ліги Європи, а також чемпіони шести країн - лідерів рейтингу УЄФА. У решті кошиків команди були розподілені згідно з їхнім особистим рейтингом.
У одній групі не могли зіграти клуби з однієї країни, також при жеребкуванні були розведені представники України та Росії.
- Нагадаємо, 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.71
Купівля 26.71Продаж 26.95
-
EUR
Купівля 31.27Продаж 31.67
- Актуальне
- Важливе