"Динамо" до запрошення Луческу насправді не існувало, - ексфутболіст "Шахтаря" зробив шокуючу заяву
Колишній захисник донецького "Шахтаря" Разван Рац заявив, що київського "Динамо" не існувало до запрошення Мірчі Луческу
Про це повідомляє SPT FM.
За словами Раца, Мірча Луческу повернув "Динамо" на провідну роль в українському футболі.
"Динамо" повернулося на провідну роль в українському футболі завдяки Луческу. Мірча має найбільшу заслугу. Практично "Динамо" до запрошення Луческу насправді не існувало. Мірча – вирішальний чинник. Він керує так само як і в "Шахтарі", щоб створити команду з великою кількістю трофеїв", – сказав ексгравець "Шахтаря" Рац.
Разван Рац грав за донецький "Шахтар" з 2003 по 2013 рік. Румун 7 разів ставав чемпіоном України, виграв 5 Кубків України та Кубок УЄФА. Лівий захисник грав за "гірників" саме під керівництвом Мірчі Луческу.
76-річний Мірча Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року та привів киян до першої за останні п'ять сезонів перемоги в чемпіонаті України та здобув з командою Кубок та Суперкубок України.
- Нагадаємо, 27 вересня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підписав новий контракт з київським клубом.
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