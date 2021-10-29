"Динамо" до запрошення Луческу насправді не існувало, - ексфутболіст "Шахтаря" зробив шокуючу заяву

Про це повідомляє SPT FM.



За словами Раца, Мірча Луческу повернув "Динамо" на провідну роль в українському футболі.



"Динамо" повернулося на провідну роль в українському футболі завдяки Луческу. Мірча має найбільшу заслугу. Практично "Динамо" до запрошення Луческу насправді не існувало. Мірча – вирішальний чинник. Він керує так само як і в "Шахтарі", щоб створити команду з великою кількістю трофеїв", – сказав ексгравець "Шахтаря" Рац.



Разван Рац грав за донецький "Шахтар" з 2003 по 2013 рік. Румун 7 разів ставав чемпіоном України, виграв 5 Кубків України та Кубок УЄФА. Лівий захисник грав за "гірників" саме під керівництвом Мірчі Луческу.



76-річний Мірча Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року та привів киян до першої за останні п'ять сезонів перемоги в чемпіонаті України та здобув з командою Кубок та Суперкубок України.

Нагадаємо, 27 вересня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підписав новий контракт з київським клубом.

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