"Динамо" - "Фенербахче": де та коли дивитись стартовий матч українців у єврокубках

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Динамо" - "Фенербахче" розпочнеться о 21:00 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на OTT-платформі "Сетанта Спорт".

Букмекери вважають, що "Динамо" є фаворитом зустрічі. На перемогу киян коефіцієнт 2,50. Нічию оцінюють у 3,30. Виграш "Фенербахче" - 2,61.

Матч пройде у Лодзі на стадіоні Miejski im. Wladyslawa Krola.

Для виходу до групового раунду ЛЧ киянам у новому сезоні необхідно здолати три раунди кваліфікації. Напряму до основного етапу Ліги чемпіонів потрапив "Шахтар".

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо", якщо переможе "Фенербахче", зустрінеться з австрійським "Штурмом"

У разі поразки від "Фенербахче" та вибування з ЛЧ "Динамо" продовжить виступи у Лізі Європи.

За підсумками жеребкування третього кваліфікаційного раунду ЛЄ у суперники невдасі протистояння киян та стамбульців дістався чеський "Словацко". Матчі відбудуться 4 та 11 серпня.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд

20 липня

"Динамо" (Україна) - "Фенербахче" (Туреччина)

Лодзь, стадіон Miejski im. Wladyslawa Krola

Початок о 21:00

Трансляція - OTT-платформа "Сетанта Спорт"

12 липня повідомлялося, що матчі "Динамо" проти "Фенербахче" покаже телеканал Setanta Sports.

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