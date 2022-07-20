"Динамо" - "Фенербахче": де та коли дивитись стартовий матч українців у єврокубках
Сьогодні, 20 липня, "Динамо" зіграє проти "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Динамо" - "Фенербахче" розпочнеться о 21:00 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на OTT-платформі "Сетанта Спорт".
Букмекери вважають, що "Динамо" є фаворитом зустрічі. На перемогу киян коефіцієнт 2,50. Нічию оцінюють у 3,30. Виграш "Фенербахче" - 2,61.
Матч пройде у Лодзі на стадіоні Miejski im. Wladyslawa Krola.
Для виходу до групового раунду ЛЧ киянам у новому сезоні необхідно здолати три раунди кваліфікації. Напряму до основного етапу Ліги чемпіонів потрапив "Шахтар".
У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо", якщо переможе "Фенербахче", зустрінеться з австрійським "Штурмом"
У разі поразки від "Фенербахче" та вибування з ЛЧ "Динамо" продовжить виступи у Лізі Європи.
За підсумками жеребкування третього кваліфікаційного раунду ЛЄ у суперники невдасі протистояння киян та стамбульців дістався чеський "Словацко". Матчі відбудуться 4 та 11 серпня.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд
20 липня
"Динамо" (Україна) - "Фенербахче" (Туреччина)
Лодзь, стадіон Miejski im. Wladyslawa Krola
Початок о 21:00
Трансляція - OTT-платформа "Сетанта Спорт"
- 12 липня повідомлялося, що матчі "Динамо" проти "Фенербахче" покаже телеканал Setanta Sports.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.02
Купівля 36.02Продаж 37.03
-
EUR
Купівля 36.14Продаж 37.36
- Актуальне
- Важливе