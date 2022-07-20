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"Динамо" - "Фенербахче": склади команд на стартовий матч українців у єврокубках

20 липня, 2022 середа
20:31
Спорт "Динамо"

Сьогодні, 20 липня, "Динамо" зіграє проти "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Трансляція - OTT-платформа "Сетанта Спорт".

Букмекери вважають, що "Динамо" є аутсайдером зустрічі. На перемогу киян коефіцієнт 2,54. Нічию оцінюють у 3,10. Виграш "Фенербахче" - 2,34.

Матч пройде у Лодзі на стадіоні Miejski im. Wladyslawa Krola.

Для виходу до групового раунду ЛЧ киянам у новому сезоні необхідно здолати три раунди кваліфікації. Напряму до основного етапу Ліги чемпіонів потрапив "Шахтар". 

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо", якщо переможе "Фенербахче", зустрінеться з австрійським "Штурмом"

У разі поразки від "Фенербахче" та вибування з ЛЧ "Динамо" продовжить виступи у Лізі Європи.

За підсумками жеребкування третього кваліфікаційного раунду ЛЄ у суперники невдасі протистояння киян та стамбульців дістався чеський "Словацко". Матчі відбудуться 4 та 11 серпня. 

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд

20 липня

"Динамо" (Україна) - "Фенербахче" (Туреччина)

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Циганков, Буяльський, Бєсєдін.

Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Кравченко, Тимчик, Сирота, Караваєв, Вівчаренко, Андрієвський, Антюх, Гармаш, Ванат.

"Фенербахче": Баїндир, Кадиоглу, Солої, Азіз, Осаї-Самюел, Джан, Юксек, Арао, Кінг, Е. Валенсія, Россі.

Запасні: Четин, Лінкольн, Дурсун, Брума, Гюмюшкайя, Гюлер, Зайц, Крешпу, Тіссеран, Новак, Кападжак, Мор.

Лодзь, стадіон Miejski im. Wladyslawa Krola

Початок о 21:00

Трансляція - OTT-платформа "Сетанта Спорт"

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футбол
Динамо
Ліга чемпіонів
Фенербахче
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