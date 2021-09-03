"Динамо" оголосило заявку на Лігу чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



Тренерський штаб Мірчі Луческу визначився зі списком футболістів, які зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів.



Заявка "Динамо":



Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет*, Валентин Моргун*.



Захисники: Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Томаш Кендзьора, Ілля Забарний*, Олександр Сирота*, Костянтин Вівчаренко*.



Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітіньйо, Віталій Буяльський, Денис Антюх.



Нападники: Ерік Рамірес, Владислав Кулач, Артем Бєсєдін, Ілля Шкурін, Владислав Супряга.



*заявлені за списком Б.

У груповому етапі ЛЧ "Шахтар" зіграє в групі D. Їхні суперники мадридський "Реал", міланський "Інтер" та молдавський "Шериф".



"Динамо" змагатиметься у квартеті E. Кияни гратимуть проти іспанської "Барселони", німецької "Баварії" та португальської "Бенфіки"