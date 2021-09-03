"Динамо" оголосило заявку на Лігу чемпіонів
Київське "Динамо" подало офіційну заявку зі списком гравців для участі в груповому раунді Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Тренерський штаб Мірчі Луческу визначився зі списком футболістів, які зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів.
Заявка "Динамо":
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет*, Валентин Моргун*.
Захисники: Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Томаш Кендзьора, Ілля Забарний*, Олександр Сирота*, Костянтин Вівчаренко*.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітіньйо, Віталій Буяльський, Денис Антюх.
Нападники: Ерік Рамірес, Владислав Кулач, Артем Бєсєдін, Ілля Шкурін, Владислав Супряга.
*заявлені за списком Б.
У груповому етапі ЛЧ "Шахтар" зіграє в групі D. Їхні суперники мадридський "Реал", міланський "Інтер" та молдавський "Шериф".
"Динамо" змагатиметься у квартеті E. Кияни гратимуть проти іспанської "Барселони", німецької "Баварії" та португальської "Бенфіки"
- 26 серпня у турецькому Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів.
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