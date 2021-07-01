"Динамо" отримає за травму Бесєдіна на Євро-2020 солідну компенсацію

Про це повідомляє Sport.ua.

Згідно з правилами УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій), "Динамо" отримає грошову компенсацію за травму Бесєдіна. Вона передбачена у випадках, коли футболіст, який отримав травму в матчі турніру під егідою УЄФА, вибуває на термін понад 28 днів. За кожен день відновлення футболіста клуб отримуватиме 20 тис. євро.

Артем Бесєдін травмувався у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. 25-річний гравець вже прибув до Києва, де пройшов поглиблене обстеження. За словами лікаря "Динамо" Андрія Шморгуна, у форварда значне ушкодження колінного суглоба. За попередньою інформацією, нападнику належить консервативне лікування. Термін відновлення - близько шести місяців.

Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

30 червня стало відомо, що травмований Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020.

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