Євро-2020: У збірній України розповіли про стан травмованого Бесєдіна
Травмований у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції форвард збірної України Артем Бесєдін більше не зіграє на турнірі
Про це повідомив асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський у facebook.
За його словами, Артем Бесєдін залишить розташування національної команди та повернеться до Києва для поглибленого медичного обстеження.
“На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною. Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах Артема Бесєдіна, хіба що на його підтримку, але й вона буде для нас додатковим стимулом. Ми всі сподіваємося, що все минеться і не буде сильних пошкоджень. Він залишає розташування команди і повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження і повернутися ще сильнішим”, – написав Шовковський.
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У матчі проти Швеції Бесєдін вийшов на заміну на початку додаткового часу, проте за кілька хвилин залишив поле після атаки прямою ногою з боку шведа Маркуса Даніельсона, який отримав червону картку.
Загалом на Євро-2020 Артем Бесєдін взяв участь у трьох матчах.
Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко подякував вболівальникам за підтримку під час переможного матчу проти Швеції.
- Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон заявив, що його команда не заслуговувала на поразку від України.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
- Пізніше з'ясувалося, що форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні.
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