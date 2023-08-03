"Динамо" отримало першого суперника у Лізі конференцій
У третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій київське "Динамо" зустрінеться з грецьким "Арісом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Першим суперником динамівців у новому єврокубковому сезоні стане "Аріс".
3 серпня грецький клуб у повторній зустрічі другого відбіркового раунду Ліги конференцій переміг вірменський "Арарат" з рахунком 1:0. Перша гра завершилася внічию 1:1.
"Динамо" та "Аріс" проведуть перший матч 10 серпня у Греції, повторний - 17 серпня у Бухаресті, де кияни прийматимуть своїх суперників у Лізі конференцій-2023/24.
Як зіграла у Лізі конференцій "Ворскла"
Ще один представник України у Лізі конференцій - "Ворскла" - припинила боротьбу після другого раунду відбору, в якому поступилася грузинській "Ділі". Після перемоги у першій грі в Кошице з рахунком 2:1, полтавці поступилися у Горі - 1:3.
Еспресо провів текстовий онлайн гри "Діла" - "Ворскла".
Результат
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд
3 серпня
"Аріс" (Греція) - "Арарат" (Вірменія) 1:0 (перший матч - 1:1)
Гол: Фабіано, 80
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