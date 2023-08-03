Про це повідомляє Еспресо.TV.

Першим суперником динамівців у новому єврокубковому сезоні стане "Аріс".

3 серпня грецький клуб у повторній зустрічі другого відбіркового раунду Ліги конференцій переміг вірменський "Арарат" з рахунком 1:0. Перша гра завершилася внічию 1:1.

"Динамо" та "Аріс" проведуть перший матч 10 серпня у Греції, повторний - 17 серпня у Бухаресті, де кияни прийматимуть своїх суперників у Лізі конференцій-2023/24.

Як зіграла у Лізі конференцій "Ворскла"

Ще один представник України у Лізі конференцій - "Ворскла" - припинила боротьбу після другого раунду відбору, в якому поступилася грузинській "Ділі". Після перемоги у першій грі в Кошице з рахунком 2:1, полтавці поступилися у Горі - 1:3.

Еспресо провів текстовий онлайн гри "Діла" - "Ворскла".

Результат

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд

3 серпня

"Аріс" (Греція) - "Арарат" (Вірменія) 1:0 (перший матч - 1:1)

Гол: Фабіано, 80