"Динамо" позбулося травмованого футболіста збірної України
Київське "Динамо" розірвало контракт з травмованим форвардом Артемом Бесєдіним та надало йому статус вільного агента
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Динамо" та Артем Бєсєдін досягли угоди про розірвання контракту, гравець отримав статус вільного агента.
"Артем прийшов до мене на милицях - він лікується після тяжкої травми. Ми поговорили і незважаючи на довгостроковий контракт з "Динамо", домовилися про те, що він отримає статус вільного агента", - заявив президент "Динамо" Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.
Що відомо про Артема Бесєдіна
Форвард виступав за киян з 2016 року, зіграв 143 матчі та забив 35 голів. Разом з динамівцями він виграв 2 титули чемпіона України, 2 Суперкубка України та Кубок країни.
У минулому сезоні нападник грав у оренді за "Омонію", за яку провів 15 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. Разом зі своєю командою він став володарем Кубка Кіпру.
На рахунку 27-річного Артема Бесєдіна 19 матчів та 2 голи за збірну України, у складі якої він виступав на Євро-2020, де наша національна команда дійшла до чвертьфіналу.
- 2 червня стало відомо, що Артем Бесєдін повертається до "Динамо" з оренди у кіпрській "Омонії".
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