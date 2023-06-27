Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Динамо" та Артем Бєсєдін досягли угоди про розірвання контракту, гравець отримав статус вільного агента.

"Артем прийшов до мене на милицях - він лікується після тяжкої травми. Ми поговорили і незважаючи на довгостроковий контракт з "Динамо", домовилися про те, що він отримає статус вільного агента", - заявив президент "Динамо" Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

Що відомо про Артема Бесєдіна

Форвард виступав за киян з 2016 року, зіграв 143 матчі та забив 35 голів. Разом з динамівцями він виграв 2 титули чемпіона України, 2 Суперкубка України та Кубок країни.

У минулому сезоні нападник грав у оренді за "Омонію", за яку провів 15 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. Разом зі своєю командою він став володарем Кубка Кіпру.

На рахунку 27-річного Артема Бесєдіна 19 матчів та 2 голи за збірну України, у складі якої він виступав на Євро-2020, де наша національна команда дійшла до чвертьфіналу.