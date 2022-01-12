"Динамо" продало футболіста одному з головних конкурентів
Півзахисник київського "Динамо" Євген Смирний перейшов до луганської "Зорі"
Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".
Смирний підписав із "Зорею" контракт на три роки. Сума компенсації не розголошується, transfermarkt стверджує, що кияни отримали за центрального хавбека $200 тис.
23-річний Євген Смирний є вихованцем "Динамо", за першу команду якого зіграв лише 7 матчів.
Першу частину нинішнього сезону футболіст відіграв за "Чорноморець", за який провів 9 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Також виступав у оренді за "Колос".
На рахунку Смирного 7 матчів та 1 гол за молодіжну збірну України.
"Зоря" пішла на зимову перерву в чемпіонаті України на четвертому місці.
- 9 січня повідомлялося, що колишній футболіст київського "Динамо" Микола Морозюк стане гравцем одеського "Чорноморця".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.57
Купівля 27.57Продаж 27.83
-
EUR
Купівля 31.17Продаж 31.6
- Актуальне
- Важливе