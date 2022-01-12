"Динамо" продало футболіста одному з головних конкурентів

Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".

Смирний підписав із "Зорею" контракт на три роки. Сума компенсації не розголошується, transfermarkt стверджує, що кияни отримали за центрального хавбека $200 тис.

23-річний Євген Смирний є вихованцем "Динамо", за першу команду якого зіграв лише 7 матчів.

Першу частину нинішнього сезону футболіст відіграв за "Чорноморець", за який провів 9 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Також виступав у оренді за "Колос".

На рахунку Смирного 7 матчів та 1 гол за молодіжну збірну України.

"Зоря" пішла на зимову перерву в чемпіонаті України на четвертому місці.