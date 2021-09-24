"Динамо" продовжило контракт з одним з ключових гравців команди

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



Карлос Де Пена підписав з "Динамо" контракт до 2023 року. Фінансові умови не повідомляються.



"Моя мотивація завжди на максимальному рівні. Із моменту приїзду сюди я намагався бути професіоналом. Я повністю викладаюся на кожному тренуванні та в кожній грі. Будь-який футболіст має кращі та гірші моменти, але мотивація, цілі та завдання - завжди однаково високі. Я перебуваю в "Динамо" вже два з половиною роки, і буду продовжувати працювати та робити все від себе залежне, щоб допомогти команді", - сказав Де Пена.

У цьому сезоні УПЛ Карлос Де Пена зіграв 6 матчів, забив 2 голи і віддав 3 асисти. Уругваєць є одним з ключових гравців "Динамо". Він у київському клубі з 2019 року.

Орієнтована трансферна вартість вінгера складає 3,5 млн євро. Його минулий контракт був чинний до кінця цього року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb