"Динамо" продовжило контракт з одним з ключових гравців команди
Київське "Динамо" продовжило контракт з уругвайцем Карлосом Де Пеною
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Карлос Де Пена підписав з "Динамо" контракт до 2023 року. Фінансові умови не повідомляються.
У цьому сезоні УПЛ Карлос Де Пена зіграв 6 матчів, забив 2 голи і віддав 3 асисти. Уругваєць є одним з ключових гравців "Динамо". Він у київському клубі з 2019 року.
Орієнтована трансферна вартість вінгера складає 3,5 млн євро. Його минулий контракт був чинний до кінця цього року.
- 9 червня стало відомо, що уругвайський півзахисник "Динамо" Карлос Де Пена може продовжити кар'єру в одному з клубів Південної Америки.
- 12 серпня повідомлялось, що Де Пена найближчим часом може покинути Україну.
- 16 серпня американський клуб запропонував 600 тис. євро за Де Пену.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.52
Купівля 26.52Продаж 26.76
-
EUR
Купівля 31.03Продаж 31.43
- Актуальне
- Важливе