"Динамо" програло "Фенербахче" у Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра у Польщі завершилася перемогою турецького клубу - 2:0. За команду зі Стамбулу забили Арда Гюлер та Віллан Аран.

"Динамо" завершило виступ в єврокубках з 1 очком на останній позиції в групі B. "Фенербахче" набрав 14 пунктів та посів перше місце. Французький "Ренн" з 12 балами вийшов до 1/16 ЛЄ з другого місця.

Кіпрський АЕК з 5 очками фінішував третім та продовжить виступи у Лізі конференцій.

Жеребкування 1/16 Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться 7 листопада.

Ліга Європи

6-й тур. Група B

3 листопада

"Динамо" (Україна) - "Фенербахче" (Туреччина) 0:2

Голи: Гюлер, 23, Аран, 45+2

"Динамо": Бущан, Вівчаренко (Сирота, 70), Попов, Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 46), Ванат, Циганков (Діалло, 86), Тимчик, Забарний, Буяльський (Караваєв, 70), Бесєдін (Кабаєв, 46)

"Фенербахче": Байиндир, Азіз, Арао (Зайц, 73), Кадиоглу, Валенсія (Мор, 64), Лінкольн (Аліоскі, 79), Осаі-Семюел, Батшуайі (Жоау Педру, 64), Гюлер (Кахведжі, 64), Креспу, Салай

Попередження: Гармаш, 51, Забарний, 57, Сидорчук, 90+3 - Салай, 66, Мор, 90

3 листопада у Лізі конференцій "Дніпро-1" програв у гостях нідерландському АЗ "Алкмару".

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