"Дніпро-1" програв АЗ "Алкмару" в Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра в Алкмарі завершилася з рахунком 2:1 на користь нідерландців. На голи Єнса Одгорда та Евангелоса Павлідіса українці відповіли точним ударом Артема Довбика.

"Дніпро-1" набрав 10 очок та посів друге місце. АЗ "Алкмар" з 15 пунктами став першим. Кіпрський "Аполлон" з 7 балами фінішував третім, "Вадуц" з Ліхтенштейна з 2 очками - четвертим.

"Дніпро-1" ще раніше гарантував собі участь у 1/16 Ліги конференцій. Жеребкування першого раунду плей-офф ЛК відбудеться 7 листопада.

Ліга конференцій

6-й тур. Група E

3 листопада

АЗ "Алкмар" (Нідерланди) - "Дніпро-1" (Україна) 2:1

Голи: Одгорд, 8, Павлідіс, 87 - Довбик, 40

АЗ "Алкмар": Верхюлст, Хацидіакос, Керкез, Рейндерс (Копмейнерс, 89), Одгор (Лахдо, 63), Карлссон (ван Бредероде, 63), Класі (Базур, 89), Деккер (Павлідіс, 46), Сугавара, де Віт, Беукема

"Дніпро-1": Валеф, Адамюк, Сарапій, Бузанелло, Довбик, Амаш, Бабенко, Рубчинський (Когут, 86), Назаренко (Кононов, 89), Сваток, Піхальонок

Попередження: де Віт, 69 - Бузанелло, 58

27 жовтня у Лізі конференцій СК "Дніпро-1" переміг кіпріотський "Аполлон" та вийшов до плей-офф.

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