"Динамо" зіграє матч проти чемпіонів Італії

Про це повідомляє Inter-news.it.

За інформацією газети Corriere dello Sport, гра між "Динамо" та "Інтером" відбудеться 14 серпня в околицях Мілана і пройде без глядачів на трибунах.

Востаннє "Динамо" зустрічалося з "Інтером" у 2009 році на груповому раунді Ліги чемпіонів. У Мілані було зафіксовано нічию 2:2, у Києві перемогли італійці, які в тому сезоні у підсумку здобули головний єврокубок.

У 1998-1999 роках "Інтер" тренував нинішній головний тренер "Динамо" - румун Мірча Луческу.

12 липня стало відомо, що "Динамо" проведе матч проти переможця Ліги Європи - іспанського "Вільярреала".

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