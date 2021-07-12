"Динамо" домовилось про товариський матч з переможцем Ліги Європи
Київське "Динамо" проведе контрольний матч проти переможця Ліги Європи - іспанського "Вільярреала"
Про це повідомляє офіційний сайт "Вільярреала".
Матч "Динамо" - "Вільярреал" запланований на 26 липня. Він відбудеться на тренувальному зборі киян в Австрії. Початок зустрічі поки не повідомляється.
"Вільярреал" у минулому сезоні став переможцем Ліги Європи. В 1/8 фіналу іспанський клуб переміг саме "Динамо", вони двічі обіграли киян з рахунком 2:0.
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