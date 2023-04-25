Дипломат Огризко: існує механізм, який може унеможливити участь РФ у всіх органах ООН

Таку думку висловив міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. дипломат Володимир Огризко в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Потрібно шукати способи унеможливлення участі РФ у роботі всіх органів ООН. Є механізм, як можна позбавити Росію такого права. У структурі органів ООН є комітет із питань перевірки повноважень делегацій. Його функція полягає в тому, щоб напередодні кожної сесії Генасамблеї перевіряти повноваження делегацій, які беруть участь у такій роботі", - пояснив Огризко.

Дипломат додав, що в історії ООН були випадки, коли південноафриканський режим апартеїду виключили не з організації, а відсторонили від діяльності цієї організації.

"Комітет з питань перевірки повноважень делегацій складається з кількох членів - це сім чи вісім країн, з яких, до речі, є кілька постійних членів Радбезу ООН, але без права вето на рішення цього комітету. В історії ООН були випадки, коли південноафриканський режим апартеїду не виключили з організації, а відсторонили від діяльності цієї організації завдяки рішенню цього комітету. Він просто не визнавав повноваження делегації й не допускав її до роботи всіх органів, включаючи Радбез ООН. Такий крок щодо Росії був би максимально ефективним", - наголосив Огризко.