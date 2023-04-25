Дипломат Огризко: існує механізм, який може унеможливити участь РФ у всіх органах ООН
В історії ООН були випадки, коли країну не виключали з організації, а відсторонювали від її діяльності
Таку думку висловив міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. дипломат Володимир Огризко в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Потрібно шукати способи унеможливлення участі РФ у роботі всіх органів ООН. Є механізм, як можна позбавити Росію такого права. У структурі органів ООН є комітет із питань перевірки повноважень делегацій. Його функція полягає в тому, щоб напередодні кожної сесії Генасамблеї перевіряти повноваження делегацій, які беруть участь у такій роботі", - пояснив Огризко.
Дипломат додав, що в історії ООН були випадки, коли південноафриканський режим апартеїду виключили не з організації, а відсторонили від діяльності цієї організації.
"Комітет з питань перевірки повноважень делегацій складається з кількох членів - це сім чи вісім країн, з яких, до речі, є кілька постійних членів Радбезу ООН, але без права вето на рішення цього комітету. В історії ООН були випадки, коли південноафриканський режим апартеїду не виключили з організації, а відсторонили від діяльності цієї організації завдяки рішенню цього комітету. Він просто не визнавав повноваження делегації й не допускав її до роботи всіх органів, включаючи Радбез ООН. Такий крок щодо Росії був би максимально ефективним", - наголосив Огризко.
- Нагадаємо, головування Росії в Радбезі ООН розпочалося 1 квітня 2023 року і триватиме до кінця місяця.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головування Росії в Радбезі ООН - злий жарт. А в Білому домі сказали, що Росії не місце в Раді Безпеки ООН, однак наразі немає легального шляху, щоб позбавити агресора постійного членства.
- Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на необхідності терміново провести комплексну реформу Ради Безпеки ООН.
- А в Росії побідкалися, що США не видали візи російській делегації і не надали дозвіл на спецлітак голови МЗС Сергія Лаврова.
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