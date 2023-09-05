Диппредставництва Білорусі припинять продовжувати і обмінювати паспорти за кордоном
Дипломатичні представництва Білорусі припинять продовжувати й обмінювати паспорти громадян, що живуть за кордоном - тепер це можна зробити лише всередині країни
Про це пише Nexta.
Зазначається, що відтепер процедуру можна буде оформити лише в органах внутрішніх справ за місцем останньої реєстрації. Окрім того, за новим указом посол чи консул взагалі може вилучити документи в посольстві.
Nexta наголошує, що це тиск на громадян, що виїхали з Білорусі з політичних причин, оскільки повертатися в країну задля продовження паспорта не стануть, бо це загрожуватиме їм подальшим арештом.
"Після масштабних протестів у серпні 2020 року Білорусь залишили сотні тисяч людей. Більшість із них знайшла притулок у сусідніх країнах - Польщі та Литві. Оптимальний варіант дій під час набуття чинності нового указу - подаватися на легалізацію в країні перебування", - радить видання.
У документі зазначено, що звернення, подані до набуття чинності указу, будуть розглядатися в колишньому порядку.
Світлана Тихановська прокоментувала таке рішення Лукашенка та закликала не повертатися до Білорусі, навіть якщо спливає строк дії паспорта.
"Дорогі білоруси, я прошу вас не піддаватися паніці й не робити необачних вчинків. Навіть якщо ваш паспорт спливає, не варто повертатися на батьківщину, якщо вам загрожує переслідування. Адже жоден документ у світі не вартий людської свободи. Головне – подбайте про себе та свою безпеку. Адже люди – це найголовніша цінність Білорусі", - аже вона.
Тихановська наголосила, що опозиційна влада Білорусі проводить консультації з країнами, де переховуються білоруси, аби вирішити їх проблеми на законодавчому та виконавчому рівні.
"Вже цього місяця ми проведемо консультації з Єврокомісією, а також я порушу це питання перед Європарламентом та під час Генасамблеї ООН", - додала вона.
Тихановська також розповіла, що Польща та Литва вже зараз видають проїзні документи - так званий паспорт іноземця - для білорусів, у яких минув термін дії паспорта або закінчилися сторінки, але є дозвіл на постійне проживання, тимчасове перебування чи інші документи, які дають право легально перебувати в країні.
- Озброєний білоруський прикордонник пиляв отвір у паркані на території Польщі та намагався потрапити на територію країни. Побачивши своїх польських колег він утік.
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