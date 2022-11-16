Директор ЦРУ Бернс під час масованого ракетного удару РФ перебував у Києві, - Washington Post
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 15 листопада, під час масованого ракетного удару по Україні перебував з візитом у Києві
Про це повідомляє Washington Post.
Американське видання пише, що Вільям Бернс 15 листопада зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Також він поспілкувався з колегами з української розвідки та розповів про попередження США, яке він зробив 14 листопада в Анкарі під час зустрічі з головою служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.
Джерело WP стверджує, що під час ракетних ударів очільник ЦРУ перебував у безпеці в посольстві США. На думку журналістів, ніщо не вказує на те, що російські атаки навмисне збіглися з візитом Бернса.
Washington Post зазначає, що візит директора ЦРУ відбувся у момент тріумфу України – за кілька днів після того, як було звільнено Херсон, а Зеленський оголосив про поворотний момент у війні.
"Водночас це був момент надзвичайної напруги та невизначеності, оскільки ракета російського виробництва впала в Польщі, що порушило питання про те, як НАТО може відреагувати на можливий напад на країну, що входить до Альянсу", - пише WP.
- 14 листопада стало відомо, що директор Вільям Бернс провів у турецькій столиці Анкарі зустріч із Сергієм Наришкіним.
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