Директор ЦРУ відвідував Україну на початку жовтня, – CNN

Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела, яким відомо про поїздку.

"Перебуваючи там, він підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією, включаючи продовження обміну розвідданими", – сказав виданню американський чиновник.

Джерела відмовилися надавати додаткові подробиці про поїздку, проте зауважили, що візит був викликаний тим, що війна, схоже, перейде у другий рік.

Поїздка Бернса відбулася на тлі погроз Росії ядерною зброєю. І хоча офіційні особи США публічно заявили, що вони не бачать жодних доказів того, що Москва активно готується до такого кроку, втім розвідка попереджає, що ризик є найвищим від початку повномасштабного вторгнення.

18 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.

19 жовтня Велика Британія попередила президента РФ Путіна про "серйозні наслідки", якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України.

Президент США Джо Байден у вівторок, 25 жовтня, укотре застеріг Росію від використання тактичної ядерної зброї в Україні, заявивши, що такий крок з боку Москви буде "серйозною помилкою"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що загроза застосування Росією ядерної зброї реальна, але не більша, ніж була вісім місяців чи два роки тому

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