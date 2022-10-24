Про це Буданов розповів у інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

За його словами, за допомогою ядерного шантажу РФ намагається психологічно тиснути на Україну та цивілізований світ.

"Це теж така поширена лякалка. Пам'ятаєте, десь три тижні тому люди навіть дати називали, коли це буде? Відповім: не буде. Це перше. Друге: можуть вони це зробити чи не можуть? В теорії – можуть. Чи зроблять вони це зараз? Зараз точно не зроблять. Чи зроблять, коли зовсім буде у них катастрофа? Це питання відкрите, на нього ніхто ні в Росії, ні у нас, ні будь-де у світі не має відповіді", - сказав Буданов.

Він підкреслив, що загроза реально, але не більша, ніж була раніше.

"Вона реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю. Але загроза така сама, як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того. Вона однакова", - наголосив Буданов.

18 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.

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