Загроза ядерного удару РФ реальна, але вона така сама, як була вісім місяців чи два роки тому, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що загроза застосування Росією ядерної зброї реальна, але не більша, ніж була вісім місяців чи два роки тому
Про це Буданов розповів у інтерв'ю одному з українських ЗМІ.
За його словами, за допомогою ядерного шантажу РФ намагається психологічно тиснути на Україну та цивілізований світ.
"Це теж така поширена лякалка. Пам'ятаєте, десь три тижні тому люди навіть дати називали, коли це буде? Відповім: не буде. Це перше. Друге: можуть вони це зробити чи не можуть? В теорії – можуть. Чи зроблять вони це зараз? Зараз точно не зроблять. Чи зроблять, коли зовсім буде у них катастрофа? Це питання відкрите, на нього ніхто ні в Росії, ні у нас, ні будь-де у світі не має відповіді", - сказав Буданов.
Він підкреслив, що загроза реально, але не більша, ніж була раніше.
"Вона реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю. Але загроза така сама, як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того. Вона однакова", - наголосив Буданов.
- 18 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.68
-
EUR
Купівля 38.34Продаж 39.28
- Актуальне
- Важливе