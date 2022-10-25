Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це буде "надзвичайно серйозна помилка", – Байден
Президент США Джо Байден у вівторок, 25 жовтня, укотре застеріг Росію від використання тактичної ядерної зброї в Україні, заявивши, що такий крок з боку Москви буде "серйозною помилкою"
Про це він заявив під час інтерв’ю для телеканалу CNN.
"Я провів багато часу сьогодні, говорячи про це. Дозвольте мені просто сказати, що Росія скоїть надзвичайно серйозну помилку, якщо вона застосує тактичну ядерну зброю", – заявив президент США.
"Я не гарантую, що це буде операцією під чужим прапором. Ми не знаємо. Це було б серйозною, серйозною помилкою", – додав він.
- 19 жовтня Велика Британія попередила президента РФ Путіна про "серйозні наслідки", якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України.
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