Директори шкіл Вроцлава шукають учителів з України
Керівники навчальних закладів просять зголоситись українців, які могли б працювати вчителями чи асистентами вчителів
Про це повідомляє Wroclife.
Вроцлав і ЮНІСЕФ розпочали кампанію з налагодження контакту між потенційними працівниками з України та директорами навчальних закладів. Українців, які мають педагогічну освіту і хотіли б працювати у навчальних закладах, просять заповнити анкети, аби їх дані додали до спеціальної бази.
"Внаслідок російської агресії до Вроцлава приїхали десятки тисяч українців, серед яких діти, що почали або тільки розпочнуть навчання у вроцлавських школах. Ситуація складна і є викликом, як для учнів, так і для шкіл. Звідси й потреба в українських педагогах. Наші зусилля спрямовані не лише на створення робочих місць для вчителів з України, але й на сприяння інтеграції школярів, які опиняються в новому для них середовищі”, – повідомив Марцін Медзінскі з департаменту освіти мерії Вроцлава.
Зокрема, у початковій школі навчалось 4070 учнів з України, у середній – 600 та ще 1360 відвідували дитсадки.
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