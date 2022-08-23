Про це повідомляє Wroclife.

Вроцлав і ЮНІСЕФ розпочали кампанію з налагодження контакту між потенційними працівниками з України та директорами навчальних закладів. Українців, які мають педагогічну освіту і хотіли б працювати у навчальних закладах, просять заповнити анкети, аби їх дані додали до спеціальної бази.

"Внаслідок російської агресії до Вроцлава приїхали десятки тисяч українців, серед яких діти, що почали або тільки розпочнуть навчання у вроцлавських школах. Ситуація складна і є викликом, як для учнів, так і для шкіл. Звідси й потреба в українських педагогах. Наші зусилля спрямовані не лише на створення робочих місць для вчителів з України, але й на сприяння інтеграції школярів, які опиняються в новому для них середовищі”, – повідомив Марцін Медзінскі з департаменту освіти мерії Вроцлава.

Зокрема, у початковій школі навчалось 4070 учнів з України, у середній – 600 та ще 1360 відвідували дитсадки.

Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що після 24 лютого у Польщі легалізувались уже 1,5 млн українців.

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