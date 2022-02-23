Дискотеки та бари до 23:00, контроль на вокзалах: Кличко розповів про умови надзвичайного стану в Києві

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.



Кличко зазначив, що комендантська година в столиці не встановлюється.



"Пересуваючись містом, кожному з вас потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу. Будуть взяті під охорону всі об'єкти критичної інфраструктури. Посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в місті. Робота дискотек, клубів та закладів

громадського харчування дозволяється з 7 ранку до 23 години", - сказав міський голова.



За його словами, на всіх основних в'їздах в місто працюватимуть КПП.



"Буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ та організацій. Особливий контроль за пасажирами запровадять на вокзалах та в аеропорті "Київ". Патрулювати вулиці, громадські місця і транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона. Особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів - шкіл та дитсадків", - додав Кличко.



Він також звернувся до киян.



"Поводимось спокійно, місто живе і працює. В нинішній ситуації, в умовах загрози ми повинні бути пильними і згуртованими. Дотримуватись законності і порядку. Ми повинні підготуватись, щоб у будь-який момент захищати свої домівки, родини, місто і країну всі разом", - підсумував мер.

Верховна Рада прийняла закон про затвердження указу президента про введення надзвичайного стану в усіх регіонах України, крім Луганської та Донецької областей. Його має підписати президент, режим починає діяти з 24 лютого 00:00.