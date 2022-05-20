Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"В американській пресі за декілька годин після ухвалення цього рішення згадувались і комплекси протиповітряної оборони Patriot, і далекобійні системи ураження HIMARS, які можуть бути отримані Україною. Тож фактично ця дискусія дійшла до американських журналістів. Всі розуміють, що комплекси ППО і далекобійні засоби враження нам необхідні", – наголосив Згурець.



Військовий експерт додав, що засоби ППО зараз в основному використанні в Україні, оскільки ворог завдає основні удари саме з авіації та крилатими ракетами.



"Російська авіація залишається вагомим компонентом впливу на наші війська, включно з артилерією, проте використання наших потужних ППО головно зорієнтоване на прикритті українських міст-мільйонників і боротьбу з крилатими ракетами. Гадаю, для авіації ми будемо використовувати інші засоби, які зокрема постачаються у форматі допомоги для України, або коштом відновлення тих зразків, які сьогодні вже є на озброєнні. До речі, процес відновлення триває достатньо активно", – сказав він.

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