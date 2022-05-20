Дискусія про необхідність засобів ППО для України вже триває і в американських медіа, тепер США добре розуміють, що ця зброя необхідна, — Згурець
Військовий експерт Defence Express Сергій Згурець переконаний, необхідність постачання засобів протиповітряної оборони до України набрала розголосу не лише в американському парламенті, а й в суспільстві. Зокрема після ухвалення рішення про постачання допомоги Україні, в американській пресі йшлось про потужну зброю, яка згодом може бути доставлена до України
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"В американській пресі за декілька годин після ухвалення цього рішення згадувались і комплекси протиповітряної оборони Patriot, і далекобійні системи ураження HIMARS, які можуть бути отримані Україною. Тож фактично ця дискусія дійшла до американських журналістів. Всі розуміють, що комплекси ППО і далекобійні засоби враження нам необхідні", – наголосив Згурець.
Військовий експерт додав, що засоби ППО зараз в основному використанні в Україні, оскільки ворог завдає основні удари саме з авіації та крилатими ракетами.
"Російська авіація залишається вагомим компонентом впливу на наші війська, включно з артилерією, проте використання наших потужних ППО головно зорієнтоване на прикритті українських міст-мільйонників і боротьбу з крилатими ракетами. Гадаю, для авіації ми будемо використовувати інші засоби, які зокрема постачаються у форматі допомоги для України, або коштом відновлення тих зразків, які сьогодні вже є на озброєнні. До речі, процес відновлення триває достатньо активно", – сказав він.
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