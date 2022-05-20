English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Дискусія про необхідність засобів ППО для України вже триває і в американських медіа, тепер США добре розуміють, що ця зброя необхідна, — Згурець
Ексклюзив

Дискусія про необхідність засобів ППО для України вже триває і в американських медіа, тепер США добре розуміють, що ця зброя необхідна, — Згурець

20 травня, 2022 п'ятниця
10:41
війна з Росією американські системи ППО Patriot

Військовий експерт Defence Express Сергій Згурець переконаний, необхідність постачання засобів протиповітряної оборони до України набрала розголосу не лише в американському парламенті, а й в суспільстві. Зокрема після ухвалення рішення про постачання допомоги Україні, в американській пресі йшлось про потужну зброю, яка згодом може бути доставлена до України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В американській пресі за декілька годин після ухвалення цього рішення згадувались і комплекси протиповітряної оборони Patriot, і далекобійні системи ураження HIMARS, які можуть бути отримані Україною. Тож фактично ця дискусія дійшла до американських журналістів. Всі розуміють, що комплекси ППО і далекобійні засоби враження нам необхідні", – наголосив Згурець.

Військовий експерт додав, що засоби ППО зараз в основному використанні в Україні, оскільки ворог завдає основні удари саме з авіації та крилатими ракетами.

"Російська авіація залишається вагомим компонентом впливу на наші війська, включно з артилерією, проте використання наших потужних ППО головно зорієнтоване на прикритті українських міст-мільйонників і боротьбу з крилатими ракетами. Гадаю, для авіації ми будемо використовувати інші засоби, які зокрема постачаються у форматі допомоги для України, або коштом відновлення тих зразків, які сьогодні вже є на озброєнні. До речі, процес відновлення триває достатньо активно", – сказав він.

  • Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України
  • США тиснутимуть на РФ і допомагатимуть Україні, поки триватиме війна, - Держдеп США

  • Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США, - Washington Post


     

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 
 
Новини
ЗСУ
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Марія Захарова
19 травня, 2022 четвер
Росія підготувала "сюрприз" у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО
Олексій Данілов
19 травня, 2022 четвер
"Закінчиться війна - буде вся свобода слова": Данілов прокоментував відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі Т2
Микола Маломуж
19 травня, 2022 четвер
Путін розгублений та дезорієнтований через провальний план, який веде до його знищення, - генерал Маломуж
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
20 травня
12:07
На Донеччині й Луганщині окупанти обстріляли 54 населені пункти за добу: близько 20 людей загинуло, 50 отримали поранення
11:54
Казахстан
Іноземні компанії переводять бізнес з Росії до Казахстану, - заступник міністра закордонних справ Василенко
11:52
Ексклюзив
Дефолт Росії
Росія може оголосити офіційний дефолт вже у червні, - інвестиційний банкір Фурса
11:50
поліція затримала
На Закарпатті поліція викрила чоловіків, які незаконно переправляли через кордон ухилянтів
11:46
Оновлено
Вадим Шишимарін
Суд над російським військовим Шишимаріним за вбивство цивільного українця продовжиться 23 травня
11:33
Reserved
Reserved, Sinsay і Cropp: компанія LPP продає російський бізнес китайцям
11:28
Ексклюзив
ЄС Україна
Найбільш небезпечною заявою навколо вступу України в ЄС є пропозиція Франції щодо "європейської політичної спільноти", — нардепка Геращенко
11:23
Прикордонники затримали на Київщині іноземця з символікою спецназу РФ
11:10
Окупанти, Мелітополь
Кольорові олівці та клей ПВА: керівник поліції Київщини розповів, з чим окупанти йшли захоплювати українську столицю
11:04
газ
У Сєвєродонецьку 20 травня відновлюватимуть газопостачання, людей просять перекрити крани
10:47
ЗСУ знищили втрати окупантів
Якщо Росія візьме Маріуполь, то передислокує сили на Донбас, але не зможе зробити це ефективно, - британська розвідка
10:43
обстріл
Окупанти обстріляли Чернігівщину з території РФ
10:39
Оновлено
Енергодар протест
В Енергодарі працівники пожежної частини вийшли на протест з вимогою звільнити викраденого начальника
10:34
Армія, Велика Британія
Велика Британія передала Україні черговий пакет медичної допомоги
10:04
Ексклюзив
Бахмут, зруйнована багатоповерхівка
Ворог намагається з Бахмута створити другу Попасну, - боєць ТРО Шведов
10:02
черга на блокпості у Василівці на Запоріжжі
На Запоріжжі окупанти продовжують блокувати проїзд автівок через блокпости в районі Василівки, Оріхова та Пологів
09:40
Zurich Insurance
Швейцарська компанія Zurich Insurance продає бізнес у РФ і йде з ринку країни
09:34
Порошенко
Петро Порошенко: для початку "депутінізації" світу потрібен шостий пакет санкцій
09:21
МОЗ
В Україні виготовлятимуть 3D-імпланти кісток для постраждалих внаслідок бойових дій
09:13
Гаражі, які охопила пожежа після ворожого обстрілу, Харківщина
На Харківщині окупанти обстріляли Малу Данилівку, горіли 6 гаражів та 4 авто
09:05
втрати окупантів
Близько 28,7 тис. окупантів, 1263 танки, 204 літаки і 168 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
08:43
діти війна
Вторгнення РФ в Україну: 232 дитини загинули, понад 427 - постраждало
08:31
Наступ окупантів на Лисичанськ і Сєвєродонецьк: 13 людей загинуло, зруйновано понад 60 будинків за добу
08:09
обстріл Дніпропетровщини
Окупанти двічі за ніч обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки
08:02
Білорусь санкції
США можуть тимчасово скасувати санкції проти Білорусі для експорту українського зерна, - WSJ
07:50
Буча геноцид труп
NYT показало нові відеодокази масових убивств українців окупантами в Бучі
07:21
окупанти танк
Ворог веде наступальну операцію в районах Лисичанська і Сєверодонецька, є висока ймовірність бойових дій для виходу на адмінкордон Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
07:08
Людмила Денісова
Окупанти примусово "перекваліфіковують" українських учителів на роботу за "стандартами РФ", - Денісова
06:42
На Київщині одна з парафій перейшла з московського патріархату до ПЦУ
06:35
Юлія Паєвська ("Тайра")
Associated Press показала відео парамедика "Тайри", яку окупанти взяли у полон в Маріуполі
06:24
Урсула фон дер Ляєн
Євросоюз планує передати заморожені кошти росіян на відбудову України
05:54
радбез ООН
Україна в ООН застерегла інші країни від купівлі краденого Росією зерна
05:47
Артем Мілевський
Я не можу стріляти в людей, - Мілевський пояснив, чому не пішов воювати
05:20
Японія
Японія виділить €2 млн на підтримку безпеки українських ядерних об'єктів
04:41
Інфографіка
Потяг
Укрзалізниця призначила на 20 травня один додатковий евакуаційний потяг
03:57
Соледар, Бахмут, авіаудар, Донецька область, завод
Російським окупантам не вдалось перерізати трасу на Бахмут
03:16
Huawei Mate Xs 2
Компанія Huawei презентувала новий складний смартфон Mate Xs 2
02:52
Давід Нерес
"Ювентус" і "Бенфіка" збираються розпочати аукціон за футболіста "Шахтаря"
02:34
Зеленський
Читачі Time визнали Зеленського найвпливовішою людиною року
02:25
Одеса комендантська година
Правоохоронці затримали жителя Миколаївщини, який поширював неправдиву інформацію про підготовку вибухів в Одесі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV