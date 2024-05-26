Діснеївський композитор та автор пісні Мері Поппінс Річард Шерман помер у віці 95 років

Про це йдеться на офіційному сайті Walt Disney Company.

Згідно з повідомленням компанії Walt Disney, Шерман помер у медичному центрі Cedars-Sinai в Беверлі-Хіллз через "вікову" хворобу.

У компанії Шермана охарактеризували його як "одного з найбільш плідних композиторів-ліриків в історії сімейних розваг і ключового члена внутрішнього кола творчих талантів Walt Disney".

Як зазначили у пресрелізі компанії, упродовж своєї 65-річної кар'єри він отримав дев'ять номінацій на премію "Оскар", здобув два "Оскари", став лауреатом трьох премій "Греммі" та випустив 24 платинових і золотих альбоми.

Два "Оскари" композитор отримав разом зі своїм братом Робертом за роботу над фільмом "Одружитися з Поппінс"

Брати також були включені до Зали слави піснярів у 2005 році. У 2008 році вони також отримали Національну медаль США в галузі мистецтв.

"Річард Шерман був утіленням того, що означає бути Легендою Діснея, створюючи разом зі своїм братом Робертом улюблену класику, яка стала заповітною частиною саундтреку нашого життя", - зазначив у своїй заяві генеральний директор The Walt Disney Company Боб Ігер.