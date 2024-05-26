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Діснеївський композитор та автор пісні Мері Поппінс Річард Шерман помер у віці 95 років

26 травня, 2024 неділя
13:29
Культура Річард Шерман

У суботу, 25 травня, у віці 95 років помер легендарний композитор Disney Річард Шерман, відомий як автор пісень до мюзиклу "Мері Поппінс"

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Про це йдеться на офіційному сайті Walt Disney Company.

Згідно з повідомленням компанії Walt Disney, Шерман помер у медичному центрі Cedars-Sinai в Беверлі-Хіллз через "вікову" хворобу. 

У компанії Шермана охарактеризували його як "одного з найбільш плідних композиторів-ліриків в історії сімейних розваг і ключового члена внутрішнього кола творчих талантів Walt Disney". 

Як зазначили у пресрелізі компанії, упродовж своєї 65-річної кар'єри він отримав дев'ять номінацій на премію "Оскар", здобув два "Оскари", став лауреатом трьох премій "Греммі" та випустив 24 платинових і золотих альбоми. 

Два "Оскари" композитор отримав разом зі своїм братом Робертом за роботу над фільмом "Одружитися з Поппінс"

Брати також були включені до Зали слави піснярів у 2005 році. У 2008 році вони також отримали Національну медаль США в галузі мистецтв.

"Річард Шерман був утіленням того, що означає бути Легендою Діснея, створюючи разом зі своїм братом Робертом улюблену класику, яка стала заповітною частиною саундтреку нашого життя", - зазначив у своїй заяві генеральний директор The Walt Disney Company Боб Ігер.

  • У четвер, 23 травня, від ускладнень раку помер режисер-документаліст і номінант на премію "Оскар" Морган Сперлок.

Теги:
Світ
Кіно
музика
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