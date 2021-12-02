Disney вперше за 98 років існування корпорації очолить жінка
Головою Disney - однієї з найбільших корпорацій світу в індустрії розваг - стане Сьюзен Арнольд
Про це повідомляє BBC.
Наприкінці 2021 року Сьюзен Арнольд замінить генерального директора Роберта Айгера, який очолював Disney з 1996 року.
Арнольд була членом ради Disney протягом 14 років, а також керувала глобальною інвестиційною компанією Carlyle. Раніше вона працювала на керівних посадах у деяких із найбільших компаній США.
"Переходячи на цю нову роль, я з нетерпінням чекаю можливості продовжити служити довгостроковим інтересам акціонерів Disney і тісно співпрацювати з генеральним директором Бобом Чапеком, оскільки він розвиває компанію на основі столітньої спадщини творчості, досконалості та інновацій", - заявила Сьюзен Арнольд.
Айгер, який пішов у відставку з поста гендиректора Disney у 2020 році, покине компанію до кінця 2021 року.
Для компанії відхід Роберта Айгера символізує кінець цілої ери. За час його перебування на посаді очільника Disney корпорація поглинула Pixar, Marvel, Lucasfilm і 21st Century Fox. У 2016 році Disney відкрив свій перший тематичний парк і курорт у материковому Китаї.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.71Продаж 31.12
- Актуальне
- Важливе