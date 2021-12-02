Disney вперше за 98 років існування корпорації очолить жінка

Про це повідомляє BBC.



Наприкінці 2021 року Сьюзен Арнольд замінить генерального директора Роберта Айгера, який очолював Disney з 1996 року.



Арнольд була членом ради Disney протягом 14 років, а також керувала глобальною інвестиційною компанією Carlyle. Раніше вона працювала на керівних посадах у деяких із найбільших компаній США.



"Переходячи на цю нову роль, я з нетерпінням чекаю можливості продовжити служити довгостроковим інтересам акціонерів Disney і тісно співпрацювати з генеральним директором Бобом Чапеком, оскільки він розвиває компанію на основі столітньої спадщини творчості, досконалості та інновацій", - заявила Сьюзен Арнольд.



Айгер, який пішов у відставку з поста гендиректора Disney у 2020 році, покине компанію до кінця 2021 року.



Для компанії відхід Роберта Айгера символізує кінець цілої ери. За час його перебування на посаді очільника Disney корпорація поглинула Pixar, Marvel, Lucasfilm і 21st Century Fox. У 2016 році Disney відкрив свій перший тематичний парк і курорт у материковому Китаї.



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