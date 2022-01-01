Дітей треба виховувати на прикладі КДБіста, застреленого опозиціонером під час облави, - Лукашенко

Про це він сказав під час виступу з новорічним привітанням, текст якого розміщено на сайті самопроголошеного правителя країни, передає Еспресо.TV.



"Ми виховуватимемо синів на пам'яті бійця групи "Альфа" (КДБ Республіки Білорусь - ред.), який з честю виконав своє останнє завдання.



Всі вони - ровесники нашої незалежності, сильні, сміливі, люблять свою Батьківщину, справжні герої сучасної Білорусі.



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Вони стали в один ряд із поколінням переможців Великої Вітчизняної війни. Залишили в історії свій гідний приклад істинного патріотизму та величі душі.



...Тому 2022 стане Роком історичної пам'яті", - заявив Лукашенко.



