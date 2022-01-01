Дітей треба виховувати на прикладі КДБіста, застреленого опозиціонером під час облави, - Лукашенко
Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосив новий 2022 рік Роком історичної пам'яті
Про це він сказав під час виступу з новорічним привітанням, текст якого розміщено на сайті самопроголошеного правителя країни, передає Еспресо.TV.
"Ми виховуватимемо синів на пам'яті бійця групи "Альфа" (КДБ Республіки Білорусь - ред.), який з честю виконав своє останнє завдання.
Всі вони - ровесники нашої незалежності, сильні, сміливі, люблять свою Батьківщину, справжні герої сучасної Білорусі.
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Вони стали в один ряд із поколінням переможців Великої Вітчизняної війни. Залишили в історії свій гідний приклад істинного патріотизму та величі душі.
...Тому 2022 стане Роком історичної пам'яті", - заявив Лукашенко.
- 28 вересня 2021 року програміст з Мінська, противник режиму Лукашенка Андрій Зельцер застрелив бійця "Альфи", під час штурму помешкання, в якому він перебував разом з жінкою.
- До квартири вривалося кілька озброєних осіб в цивільному.
- Зельцер стріляв із зареєстрованої мисливської рушниці.
- Вогнем у відповідь співробітники КДБ вбили Зельцера.
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