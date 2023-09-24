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Дітей вчать рити окопи, кидати гранати й стріляти: російські школи стають дедалі мілітаризованими - CNN

24 вересня, 2023 неділя
09:01
Війна з Росією першотравневий парад У Москві

У школах на всій території Росії прославляють службу в збройних силах, створюють "добровільні роти" підлітків, переорієнтовують навчальну програму, що вказує на те, ще дітей готують до війни

Про це повідомляє CNN.

Російські дитячі садочки залучають дітей дошкільного віку надягати військову форму та брати участь у маршах, а підлітків навчають рити окопи, метати гранати та стріляти справжніми патронами.

Все це вказує на посилення мілітаризації державних шкіл, яка особливо активно почалась після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, але відбулось це не через спонтанний спалах патріотичного почуття, а через вказівки уряду РФ.

Міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив, що зараз в російських школах і ВНЗ діє близько 10 тисяч "військово-патріотичних" клубів, в роботі яких беруть участь чверть мільйона людей, ще є частиною багатосторонньої роботи, яка включає докорінний перегляд шкільної програми, проведення обов’язкових занять з військово-патріотичних цінностей, оновлення історичних книг, які акцентують на російській армії.

Зміни у підручники

У серпні президент РФ Володимир Путін підписав закон про введення в школах нового обов'язкового курсу "Основи безпеки і оборони Вітчизни". В рамках цього закону Міносвіти РФ створило додаткову програму, яка включає екскурсії військовими частинами, військово-спортивні ігри, зустрічі з військовослужбовцями та ветеранами, навчання на безпілотниках, а військові офіцери та інструктори навчатимуть учнів старших класів застосовувати бойові патрони "виключно на вогневому рубежі". Ця програма буде запроваджена у 2024 році, вона має на меті надати "розуміння та прийняття естетики військової форми, ритуалів і бойових традицій", повідомляє росЗМІ.

Змінюють підручники й про сучасну історію, наприклад, підручник "Історія Росії" тепер має на обкладинці Кримський міст і новий розділ, присвячений новітній історії України, який включає розділи "Фальсифікація історії", "Відродження нацизму", "Український неонацизм", "Росія — країна героїв".

Підручник подає наративи, що Україна "відкрито заявила про бажання отримати ядерну зброю", а проти Росії введені "безпрецедентні санкції, оскільки Захід всіляко намагається обвалити російську економіку".

Таким чином, книга є елементом пропаганди і викликає почуття історичної образи серед російських дітей, створюючи образ боротьби за виживання нації. Путін особисто очолив кампанію з виховання патріотизму в російських школах.

Дітей вчать використовувати зброю

Опитування CNN в Росії показало, що діти у віці семи-восьми років отримують базову військову підготовку. У Бєлгороді діти дали собі позивні і пройшли курс із використання автоматичної зброї, збирання кулемета та подолання смуги перешкод.

У травні цього року в Краснодарі діти молодшої школи маршували в армійській формі та імітували тримання автоматичної зброї, а на параді у місті Вологда дівчинка відсалютувала і сказала чиновнику: "Товаришу командуючий парадом! Парад готовий. Я командир Уляна Шумєлова". Такі заходи відбуваються по всій території Росії.

На таких заходах РФ відзначає символізм того, що називає "Спеціальною військовою операцією" в Україні. Наприклад, у Астрахані діти, одягнені у форму, мали іграшкову військову техніку, прикрашену літерою "Z", яку використовують для демонстрації підтримки війни в Україні.

Дітей готують до служби в армії

Влада РФ змушує дітей робити й практичний внесок у військові дії. Керівна партія "Єдина Росія" запустила у Владивостоці програму, в рамках якої школярі шиють штани та кепки для солдатів за зразком партії, а у Володимирі діти шили балаклави для військових на уроках праці в рамках акції "Шиємо для своїх".

Студентам технікумів доручено виготовляти мобільні печі та окопні свічки для російських військових, в Уссурійську заохочують шити пов'язки "Свій-чужий" для Північного військового округу, а в Бурятії на Далекому Сході діти-сироти шили амулети "на щастя" та писали листи для солдатів, які воюють в Україні. Усі ці заходи висвітлюються як частина зусиль зі згуртування патріотичного духу.

Військово-спортивні ігри 

Нещодавно завершився окружний фінал в Оренбурзькій області, де 180 спортсменів, у тому числі з незаконно анексованих областей України, взяли участь у змаганнях з метання гранати, стройової, подолання смуги перешкод та збирання автомата Калашникова, складського спорядження та у військово-історичній вікторині.

Міноборони називає мету як "виховання почуття взаємодопомоги і товариської підтримки, високих морально-психологічних якостей, а також підготовка молодого покоління до служби в ЗС РФ".

Військові, які були на війні в Україні відвідують і школи. В Бурятії діти розповідали про візит пораненого солдата, який заявив, що воював з польськими найманцями в Україні, і сказав, що самі українці "не хочуть воювати і їх змушують".

Вчителі, які скептично ставились до змін, були звільнені, а, наприклад, директор школи в Пермі пішла у відставку після критики провоєнних активістів, бо вона не хотіла проводити заняття про "СВО". Частина батьків висловлюється проти, але більшість, за результатами опитування, підтримує військово-патріотичну кампанію. Пропагандистське інформаційне агентство РІА Новини повідомило, що згідно з опитуванням 79% батьків підтримують показ дітям відео про війну.

  • У Москві показали нові підручники з історії, в яких повністю переписали розділи, починаючи з 1970-х років, а також додали новий – про війну в Україні, яку називають "спеціальною військовою операцією"
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