Дітей вчать рити окопи, кидати гранати й стріляти: російські школи стають дедалі мілітаризованими - CNN

Про це повідомляє CNN.

Російські дитячі садочки залучають дітей дошкільного віку надягати військову форму та брати участь у маршах, а підлітків навчають рити окопи, метати гранати та стріляти справжніми патронами.

Все це вказує на посилення мілітаризації державних шкіл, яка особливо активно почалась після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, але відбулось це не через спонтанний спалах патріотичного почуття, а через вказівки уряду РФ.

Міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив, що зараз в російських школах і ВНЗ діє близько 10 тисяч "військово-патріотичних" клубів, в роботі яких беруть участь чверть мільйона людей, ще є частиною багатосторонньої роботи, яка включає докорінний перегляд шкільної програми, проведення обов’язкових занять з військово-патріотичних цінностей, оновлення історичних книг, які акцентують на російській армії.

Зміни у підручники

У серпні президент РФ Володимир Путін підписав закон про введення в школах нового обов'язкового курсу "Основи безпеки і оборони Вітчизни". В рамках цього закону Міносвіти РФ створило додаткову програму, яка включає екскурсії військовими частинами, військово-спортивні ігри, зустрічі з військовослужбовцями та ветеранами, навчання на безпілотниках, а військові офіцери та інструктори навчатимуть учнів старших класів застосовувати бойові патрони "виключно на вогневому рубежі". Ця програма буде запроваджена у 2024 році, вона має на меті надати "розуміння та прийняття естетики військової форми, ритуалів і бойових традицій", повідомляє росЗМІ.

Змінюють підручники й про сучасну історію, наприклад, підручник "Історія Росії" тепер має на обкладинці Кримський міст і новий розділ, присвячений новітній історії України, який включає розділи "Фальсифікація історії", "Відродження нацизму", "Український неонацизм", "Росія — країна героїв".

Підручник подає наративи, що Україна "відкрито заявила про бажання отримати ядерну зброю", а проти Росії введені "безпрецедентні санкції, оскільки Захід всіляко намагається обвалити російську економіку".

Таким чином, книга є елементом пропаганди і викликає почуття історичної образи серед російських дітей, створюючи образ боротьби за виживання нації. Путін особисто очолив кампанію з виховання патріотизму в російських школах.

Дітей вчать використовувати зброю

Опитування CNN в Росії показало, що діти у віці семи-восьми років отримують базову військову підготовку. У Бєлгороді діти дали собі позивні і пройшли курс із використання автоматичної зброї, збирання кулемета та подолання смуги перешкод.

У травні цього року в Краснодарі діти молодшої школи маршували в армійській формі та імітували тримання автоматичної зброї, а на параді у місті Вологда дівчинка відсалютувала і сказала чиновнику: "Товаришу командуючий парадом! Парад готовий. Я командир Уляна Шумєлова". Такі заходи відбуваються по всій території Росії.

На таких заходах РФ відзначає символізм того, що називає "Спеціальною військовою операцією" в Україні. Наприклад, у Астрахані діти, одягнені у форму, мали іграшкову військову техніку, прикрашену літерою "Z", яку використовують для демонстрації підтримки війни в Україні.

Дітей готують до служби в армії

Влада РФ змушує дітей робити й практичний внесок у військові дії. Керівна партія "Єдина Росія" запустила у Владивостоці програму, в рамках якої школярі шиють штани та кепки для солдатів за зразком партії, а у Володимирі діти шили балаклави для військових на уроках праці в рамках акції "Шиємо для своїх".

Студентам технікумів доручено виготовляти мобільні печі та окопні свічки для російських військових, в Уссурійську заохочують шити пов'язки "Свій-чужий" для Північного військового округу, а в Бурятії на Далекому Сході діти-сироти шили амулети "на щастя" та писали листи для солдатів, які воюють в Україні. Усі ці заходи висвітлюються як частина зусиль зі згуртування патріотичного духу.

Військово-спортивні ігри

Нещодавно завершився окружний фінал в Оренбурзькій області, де 180 спортсменів, у тому числі з незаконно анексованих областей України, взяли участь у змаганнях з метання гранати, стройової, подолання смуги перешкод та збирання автомата Калашникова, складського спорядження та у військово-історичній вікторині.

Міноборони називає мету як "виховання почуття взаємодопомоги і товариської підтримки, високих морально-психологічних якостей, а також підготовка молодого покоління до служби в ЗС РФ".

Військові, які були на війні в Україні відвідують і школи. В Бурятії діти розповідали про візит пораненого солдата, який заявив, що воював з польськими найманцями в Україні, і сказав, що самі українці "не хочуть воювати і їх змушують".

Вчителі, які скептично ставились до змін, були звільнені, а, наприклад, директор школи в Пермі пішла у відставку після критики провоєнних активістів, бо вона не хотіла проводити заняття про "СВО". Частина батьків висловлюється проти, але більшість, за результатами опитування, підтримує військово-патріотичну кампанію. Пропагандистське інформаційне агентство РІА Новини повідомило, що згідно з опитуванням 79% батьків підтримують показ дітям відео про війну.