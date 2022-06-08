Диверсанта з Одещини засудили до 8 років позбавлення волі

Про це інформує Радіо Свобода.

Повідомляється, що 8 червня Приморський районний суд Одеси засудив на 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна мешканця Одещини, який передавав терористам "ЛНР" інформацію про місцеперебування та переміщення техніки та підрозділів ЗСУ, а також про блокпости тероборони та прикордонні загони.



Зазначається, що інформацію підсудний передавав бойовику псевдореспубліки "ЛНР" на прізвище Коваль. Останнього зокрема цікавило розташування блокпостів на Одещині, особливо в районі Затоки. Саме там розташований міст через Білгород-Дністровський лиман, по якому російські військові завдали вже 7 ракетних ударів.



Чоловіка затримали 17 березня, до суду справа була передана 4 травня. Підсудний визнав у повному обсязі свою провину у сприянні діяльності терористичної організації.



"З метою сприяння діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка", підрозділи якої також беруть участь у бойових діях проти України на стороні збройних формувань Росії, Віктор К., діючи умисно, отримав інформацію про розташування блокпоста підрозділів ЗСУ та ТРО на території Одеського та Біляївського районів про що повідомив Ковалю, у тому числі про чисельність особового складу", – зазначив суддя Ігор Іванов.



Крім того, Віктор К. за настановами свого "куратора" шукав мешканців Одеської області, які підтримували кремлівську політику, та намагався завербувати їх для співпраці із терористичним організаціям.



Інформацію колаборант передавав через Telegram голосовими повідомленнями. Крім того, чоловіка визнали винним у придбанні та незаконному зберіганні гладкоствольної вогнепальної зброї та вибухової речовини типу гексоген.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області.

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