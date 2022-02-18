Дивимося, як завезти й провести Олімпіаду-2030 в Україні, -міністр спорту Гутцайт

Сьогодні, 18 лютого, у Верховній Раді відбулась година запитань до Уряду. Нардеп-борець Жан Беленюк звернувся до міністра спорту Вадима Гутцайта щодо необхідності відновлення та вдосконалення спортивних об’єктів для зимових видів спорту.



"30 років нічого не робили в Україні для розбудови й підготовки наших спортсменів до чемпіонатів світу та Олімпіади. Тільки останні 2 роки ми реально розпочали розбудовувати для літніх видів спорту. Так, нам недостатньо інфраструктури для зимових видів спорту, ми над цим працюємо. Плідно працюємо. Ми бачимо, де що розбудувати, дивимося, як завезти й провести Олімпіаду-2030 в Україні", - сказав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.



2 лютого міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що українським спортсменам рекомендували не фотографуватися разом з росіянами під час Олімпіади-2022, аби уникнути провокацій.