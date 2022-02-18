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Дивимося, як завезти й провести Олімпіаду-2030 в Україні, -міністр спорту Гутцайт

18 лютого, 2022 п'ятниця
14:52
Спорт Вадим Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підкреслив про плани провести у нашій країні зимову Олімпіаду-2030

Сьогодні, 18 лютого, у Верховній Раді відбулась година запитань до Уряду. Нардеп-борець Жан Беленюк звернувся до міністра спорту Вадима Гутцайта щодо необхідності відновлення та вдосконалення спортивних об’єктів для зимових видів спорту.

"30 років нічого не робили в Україні для розбудови й підготовки наших спортсменів до чемпіонатів світу та Олімпіади. Тільки останні 2 роки ми реально розпочали розбудовувати для літніх видів спорту.  Так, нам недостатньо інфраструктури для зимових видів спорту, ми над цим працюємо. Плідно працюємо. Ми бачимо, де що розбудувати, дивимося, як завезти й провести Олімпіаду-2030 в Україні", - сказав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
 

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зимова олімпіада
Олімпіада
Вадим Гутцайт
Жан Беленюк
зимові види спорту
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