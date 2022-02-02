Це країна, з якою ми воюємо: Міністр спорту Гутцайт пояснив, чому українським олімпійцям заборонили фото з росіянами

Про це повідомляє Tribuna.com.

За його словами, рішення про заборону українцям перебувати поруч з росіянами під час публічних заходів на Олімпійських іграх у Пекіні, було ухвалено через провокації, які траплялися з нашими спортсменами раніше.

"Зараз ми бачимо провокації, які трапляються з нашими спортсменами. Тому ми проводили патріотичну онлайн-нараду для спортсменів та тренерів, дали рекомендації, як себе поводити. Щоб не стояли поряд з російськими спортсменами, не робили фото. Вісім років війна йде, зараз ще це загострення ситуації на кордоні. Тому дуже важливо, щоб наші спортсмени реально контролювали емоції в таких ситуаціях", - пояснив Гутцайт.

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Він додав, що це лише рекомендації, та додав, що не поділяє позиції олімпійського чемпіона з фристайлу Олександра Абраменка, який заявив, що якщо потрапить на п’єдестал з росіянином, то сторонитись не буде.

"Ми лише рекомендуємо, змусити я не можу. Але якщо будуть так себе поводити, то я взагалі не розумію. Як можна не розуміти, що відбувається між нашими країнами? Мені дуже шкода, бо ми бачимо, скільки гине наших хлопців та дівчат. Я розумію, що є дружба багато років між спортсменами, тренуються разом. Але треба розуміти, що на змаганнях це конкуренти. Це країна, з якою ми воюємо. Потрібно розділяти", - сказав Гутцайт.



Нагадаємо, 24 січня міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що українським спортсменам рекомендували уникати спільних фото з росіянами під час Олімпіади-2022.

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