"Дивись, куди ідеш": ДСНС та гурт ТНМК презентували кліп про мінну безпеку
Фагот та Фоззі заспівали про небезпеку вибухових пристроїв та правила поводження з ними
Кліп оприлюднили на youtube.
Зокрема доповненням до треку став анімаційний кліп у стилі аніме, створений ілюстратором та коміксистом Олександром Корешковим.
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Творчий проєкт створено за підтримки Фонду Східна Європа у співпраці з ДСНС України в межах програми "Дивись під ноги!". На меті ініціаторів проєкту – через знання про правильне поводження із вибухонебезпечними предметами зменшити кількість нещасних випадків серед дорослих та дітей.
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