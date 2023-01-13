"Дивись, куди ідеш": ДСНС та гурт ТНМК презентували кліп про мінну безпеку

Кліп оприлюднили на youtube.

Зокрема доповненням до треку став анімаційний кліп у стилі аніме, створений ілюстратором та коміксистом Олександром Корешковим.

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Творчий проєкт створено за підтримки Фонду Східна Європа у співпраці з ДСНС України в межах програми "Дивись під ноги!". На меті ініціаторів проєкту – через знання про правильне поводження із вибухонебезпечними предметами зменшити кількість нещасних випадків серед дорослих та дітей.