"Діяв за завданням СБУ": окупанти повідомили, нібито затримали координатора замаху на колаборанта Царьова
У ФСБ РФ заявили, що затримали координатора замаху на колаборанта та колишнього народного депутата України Олега Царьова
Про це повідомляє РБК.
Зазначається, що координатором злочину був мешканець Ялти, який нібито за завданням СБУ організував стеження за екснардепом та обладнав схованку із засобами ураження.
Затриманий розповів, що його нібито завербували у січні 2023 року, а у лютому він влаштувався працювати в санаторій Кірова (там жив Царьов), щоб збирати дані про пересування колаборанта.
У російському відомстві також зазначили, що загроза життя Олега Царьова, на якого було скоєно замах, нині відсутня, стан здоров'я — задовільний.
Розшук виконавця замаху продовжується, заявили у ФСБ РФ.
- Нагадаємо, 27 жовтня у тимчасово окупованому Криму невідомі напали на колаборанта й колишнього народного депутата України Олега Царьова. Він потрапив у тяжкому стані в реанімацію. ЗМІ пишуть, що це була операція СБУ.
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